ميقاتي من الخيام: على لجنة المراقبة الضغط على العدو لوقف خروقاته

أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في تصريح من بلدة الخيام، إلى أن "الجيش حاضر للقيام بدوره كاملاً في جنوب لبنان وعلى لجنة المراقبة ان تقوم بالضغط على العدو الاسرائيلي لوقف خروقاته ووقف الدمار والانسحاب من الاراضي التي توغل فيها في الفترة السابقة".

‏وكشف ميقاتي أنه طلب اجتماعًا مع لجنة مراقبة وقف اطلاق النار غداً للبحث في آليات وقف إطلاق النار.