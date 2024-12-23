التقى عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب محمد خواجة، أهالي شارعَي المأمون والبدوي في منطقة البسطة الفوقا، الّذين تمنّوا عليه وعلى نوّاب العاصمة، "المساهمة في الإسراع بتعويض خسائرهم الكبيرة الّتي لحقت بالمباني والشّقق السّكنيّة والمؤسّسات التّجاريّة، نتيجة الاعتداءات الإسرائيليّة الأخيرة الّتي طالت العاصمة بيروت".
ووَعد خواجة بـ"إجراء كلّ ما يلزَم من اتصالات مع الهيئة العليا للإغاثة والإدارات والجهات المعنيّة، للإسراع في دفع تعويضات الإيواء والتّرميم وإعادة الإعمار"، مناشدًا الدّول الشّقيقة والصّديقة "دعم لبنان بعد الدّمار الكبير النّاجم عن الحرب العدوانيّة الإسرائيليّة".
كانت هذه تفاصيل خبر خواجة التقى أهالي البسطة الفوقا: نناشد الدول الشقيقة والصديقة دعم لبنان بعد الدمار الكبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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