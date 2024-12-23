خواجة التقى أهالي البسطة الفوقا: نناشد الدول الشقيقة والصديقة دعم لبنان بعد الدمار الكبير

التقى عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب ​محمد خواجة​، أهالي شارعَي المأمون والبدوي في منطقة البسطة الفوقا، الّذين تمنّوا عليه وعلى نوّاب العاصمة، "المساهمة في الإسراع بتعويض خسائرهم الكبيرة الّتي لحقت بالمباني والشّقق السّكنيّة والمؤسّسات التّجاريّة، نتيجة الاعتداءات الإسرائيليّة الأخيرة الّتي طالت العاصمة بيروت".

ووَعد خواجة بـ"إجراء كلّ ما يلزَم من اتصالات مع الهيئة العليا للإغاثة والإدارات والجهات المعنيّة، للإسراع في دفع تعويضات الإيواء والتّرميم وإعادة الإعمار"، مناشدًا الدّول الشّقيقة والصّديقة "دعم لبنان بعد الدّمار الكبير النّاجم عن الحرب العدوانيّة الإسرائيليّة".