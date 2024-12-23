الصادق: خطاب الشرع عن لبنان ناضج ومطمئن وبدا ناصحًا بإلغاء المحاصصة والطائفية

أكّد النّائب ​وضاح الصادق​، في تصريح، أنّ "خطاب القائد العام للإدارة السّوريّة الجديدة أحمد الشرع عن لبنان ناضج ومطمئن، وبدا عالمًا بكلّ التّفاصيل، ناصحًا بإلغاء المحاصصة والطّائفيّة"، مشيرًا إلى أنّ "حتّى الآن، كلّ ما نسمعه يطمئن إلى أنّ علاقات طبيعيّة واحترام السّيادة سيحكمان مستقبل الدّولتَين".

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