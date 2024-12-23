جمعيّة "من حقّي الحياة " أحيت حفلاً ميلادياً في كنيسة مار ماما - حبوب

أحيت جمعيّة "من حقّي الحياة " بالتعاون مع "ميتم عش العصافير" حفلاً ميلادياً باللغات الارمنية والعربية والإنجليزية، في كنيسة مار ماما - حبوب، هو الأول من نوعه في المنطقة، قدمته جوقتي "شنورهالي"، وتاريكاتسي"، بقيادة المايسترو الأب زافين ناجاريان.

ورعى الحفل قداسة الكاثوليكوس آرام الأول، كاثوليكوس الكنيسة الأرمنية لبيت كيليكيا ممثلاً بالمونسينيور داجاد أشيكيان، وحضرته قائمقام جبيل نتالي مرعي وكوكبة من فعاليات البلدة والمنطقة والجوار، وعدد كبير من المدعوين الآتين من مختلف المناطق اللبنانية.

بدوره، شكر رئيس الجمعية الخوري طوني الخوري، الكاثوليكوس آرام الأول على رعايته الأبوية، مشيداً "بعلاقة المودة المتينة التي تجمعه بالكنيسة الأرمنية في جبيل والتي توطدت مع المونسينيور أشيكيان وأثمرت هذا الإحتفال الميلادي الرائع في الشكل والمضمون".

ولفت الى أنه "لا معنى للعيد إن لم يتوحّد الإنسان بالله وبأخيه الإنسان، فالله صار إنساناً لكي يصل بإنسانية الإنسان إلى الكمال"، مشيراً الى أنه "صحيح أن هذا الحفل الميلادي سيكون بلغات ثلاثة: الأرمنية والعربية والإنجليزية، وكل واحد من الحاضرين سيفهم ما يُرَنّم بلغته الأم، أو بلغة أخرى يتقنها ولكن المؤكد أننا كلنا نتكلم لغة واحدة هي لغة المحبة التي كلّمنا بها الله الآب بإبنه يسوع المسيح الذي أرسله إلى العالم ليُخلّص به العالم".

وفي ختام الحفل منحت جمعيّة " من حقّي الحياة " درع الجمعية للجوقة، وتمّ تبادل الهدايا التذكارية.