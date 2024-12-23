القوات الإسرائيلية أقفلت طريق بنت جبيل- مارون الراس بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية

أفادت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، بأنّ "القوّات الإسرائيليّة أقفلت طريق مدينة بنت جبيل- مارون الراس بالسّواتر التّرابيّة والمكعّبات الإسمنتيّة، ما يحول دون دخول الآليّات والسّيّارات بإتجاه بلدة مارون الراس".

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