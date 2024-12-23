وجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في تصريح من ثكنة الجيش في مرجعيون، المحطّة الأولى في جولته الجنوبيّة، التّحيّة إلى "أرواح شهداء الجيش اللبناني الّذين سقطوا دفاعًا عن الأرض"، مشيرًا إلى "أنّني أتطلع في وجوهكم وأشعر بالفخر، لأنّني أشعر بمعنويّاتكم العالية وإصراركم على الدّفاع عن الأرض رغم كلّ الصّعوبات".
وأعلن "أنّنا سنعقد اجتماعًا مع اللّجنة الّتي تشرف على وقف إطلاق النّار، وأمامنا مهام كثيرة، أبرزها انسحاب العدو من كلّ الأراضي الّتي توغّل فيها خلال عدوانه الأخير، وعندها سيقوم الجيش بمهامه كاملة"، مشدّدًا على أنّ "الجيش لم يتقاعس يومًا عن مهمّاته، ونحن أمام امتحان صعب وسيثبت الجيش أنّه قادر على القيام بكلّ المهام المطلوبة منه، وأنا على ثقة كاملة بهذا الأمر".
ولفت ميقاتي إلى أنّ "الجيش أثبت على الدّوام أنّه يمثّل وحدة هذا الوطن ويقوم بواجباته، وجميع اللّبنانيين إلى جانب الجيش ويدعمونه. حماكم الله وحمى هذا الوطن".
من جهته، شكر قائد الجيش العماد جوزيف عون في كلمته، لميقاتي "دعمه الكامل للجيش"، مؤكّدًا أنّ "رغم كلّ الإمكانات الضّئيلة، بقي الجيش صامدًا في مراكزه وحافظ على المدنيّين، وسنكمل مهمّتنا لأنّنا مؤمنون بما نقوم به".
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي من مرجعيون: الجيش يمثل وحدة الوطن وسيثبت أنه قادر على القيام بكل المهام المطلوبة منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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