"التايمز": إيران تفكر في تهريب الأسلحة إلى "حزب الله" عن طريق نقلها جواً إلى لبنان

أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية بأن "إيران تفكر في تهريب الأسلحة إلى حزب الله عن طريق نقلها جواً إلى لبنان"، مشيرة إلى أن "الرحلات الجوية بين بيروت وطهران استؤنفت منذ أيام قليلة، لكنها لم تعد تحلق فوق المجال الجوي السوري بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد".

وأوضحت أن "الطرق البرية، التي كانت تنقل الصواريخ الإيرانية والأسلحة الأخرى إلى حزب الله عبر سوريا، تعطلت، ما يعني أن إيران تسعى إلى تحويل بيروت إلى مركز جديد للتسليم، بحسب مصدر إقليمي مطلع على المناقشات في طهران".

ورأت أن "مثل هذا الطريق الجوي للإمدادات من شأنه أن يشكل انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار، الموقع بين إسرائيل ولبنان، مما قد يؤدي إلى اندلاع أعمال عدائية".