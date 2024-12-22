شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة الشيوخ" توصى بخطة استراتيجية لتوطين صناعة الأعلاف والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد فوزى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن التوسع في توطين صناعة الأعلاف في مصر.

وشهد الاجتماع استعراض النائب أحمد فوزى، اقتراحه، مشيرا إلي أهمية توطين صناعة الأعلاف في مصر، لمواجهة التحديات التى تواجه البلاد في ذلك الملف الاقتصادي.



وأوضح أن ملف الأعلاف من أصعب الملفات نظرا لارتباطه بتوفير احتياجات المواطن وأسعار تلك الاحتياجات من البروتين الحيواني، وأن ذلك الملف ليس مرتبط بقطاع الزراعة فقط بل يرتبط بقطاعات أخرى مثل الصناعة، ما يتطلب استراتيجية واضحة لمواجهة تلك التحديات.

وقال المهندس عبد السلام الجبلى، إن ذلك الموضوع هام جدا نظرا لأن صناعة الأعلاف ترتبط بإنتاج وأسعار الدواجن واللحوم والأسماك، مشددا على أهمية وجود دراسة توضح العلاقة بين الأعلاف وحجم تربية الدواجن والماشية والأسعار في السوق، وذلك للوقوف علي الطاقة الإنتاجية وإعداد قاعدة بيانات محددة، تساعدنا في الاستعداد مبكرا لأى أزمات محتملة وبالتالي القضاء علي أى أزمات في ذلك القطاع.

واستشهد باقتراب شهر رمضان وبعده عيد الفطر وعيد الأضحى، ما يتطلب خطة لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مناسبة، داعيا لإنشاء لجنة دائمة تتابع منظومة الأعلاف والإنتاج والأسعار العالمية وغيرها من المتغيرات بشكل مستمر، للتفاعل معها بشكل سريع وتفادى التعرض لأزمات.

وقال النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، أن اللجنة سبق وناقشت ذلك الملف، من قبل، إلا أن ذلك الاقتراح يعد فرصة كبيرة لتحديث البيانات والوقوف علي حجم الفجوة في ملف الأعلاف والبدائل الممكنة التى تساعدنا في مواجهة التحديات في ذلك الملف.

وأشار السباعى، إلي أهمية ذلك الملف، لأنه يؤثر بشكل مباشر وسريع في أسعار الدواجن واللحوم.

وقال د طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن هناك خطوات جادة في لتوفير الأعلاف منها التوسع في زراعة محاصيل الأعلاف، من خلال استنباط أصناف جديدة تستهلك كميات مياه أقل وتتحمل الملوحة وذو انتاجية عالية.

وأضاف، أيضا تم إدخال ثقافة تحويل المخلفات الزراعية إلي أعلاف، بالإضافة إلي التوسع في الزراعة التعاقدية في محاصيل الأعلاف.

فيما انتقد النائب عبد الفتاح دنقل، الحكومة قائلا، أنها تتعامل مع الحدث بعد الأزمة، وأصبحنا نستورد البيض والكتاكيت بالدولار وفي نفس الوقت نستورد الأعلاف بالدولار.

ودعا النائب جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، إلي أهمية وجود خطة لتوفير الأعلاف طوال العام بسعر مناسب.

وأوضح الدكتور وليد البحراوى ممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هناك نحو ١١٠٠ مصنع أعلاف له ترخيص، وأن المهندس وزير الصناعة وافق مؤخرا على دخول مصانع الأعلاف ضمن مبادرة دعم المصانع بفائدة ١٥ %.

وقال أشرف عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، أن الوزارة تهدف في عملها على سرعة الإفراج عن مستلزمات إنتاج الأعلاف وفحصها داخل المراكب وشحنها مباشرة إلي المزارع.

فيما استعرض ممثلي عدد من المعاهد البحثية المختصة بوزارة الزراعة، خطواتهم في التوصل لأصناف جديدة لمحاصيل الأعلاف وإنتاج السيلاج.

وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، بضرورة التوسع في زراعة محاصيل الأعلاف بسعر ضمان يتناسب مع تكاليف الإنتاج، و التوسع في إنشاء صوامع التخزين على أن تكون مجهزة بوسائل حفظ تحافظ على جودة الأعلاف، وإعداد خطة استراتيجية لتوطين صناعة الأعلاف في مصر، سعياً لتوفير مختلف الاحتياجات محلياً.

جانب من اجتماع اللجنة