شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية الشيوخ" تناقش نشر ثقافة حقوق الإنسان بحضور الحكومة والقومى لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اليوم الأحد اجتماع موسع بمجلس الشيوخ بدعوة من لجنة الشئون الخارجية والعربية ولجان حقوق الانسان والدفاع والأمن القومي بحضور ممثل الحكومة الوزير محمود فوزي و رئيس وأعضاء المجلس القومي لحقوق الأنسان وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وأيضا للتشاور والاستماع لتقرير المجلس الوطني والاستعدادات المتعلقة بمراجعة حالة حقوق الأنسان في مصر من خلال اجتماعات المجلس الدولي بجنيف والمقرر عقدها نهاية يناير 2025.

وبحث الاجتماع الذي ترأسه النائب عفت السادات وكيل لجنة الشئون الخارجية، امكانية تطوير وتحقيق المحاور الأساسية الواردة في الاستراتيجية الوطنية وأيضا البناء على ما تحقق من خلال جلسات الحوار الوطني والتشريعات الملحة والإجراءات المطلوبة لوضعها محل التنفيذ ونشر ثقافة حقوق الأنسان حفاظا على كرامة وحقوق المواطن المصري من خلال متابعة المجلس القومي ودوره المستقل كمجلس استشاري متخصص.