شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع الآثار المصرية: هناك بعثات أثرية فى مناطق مختلفة بمحافظة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

شهد إجتماع لجنة الثقافة والأثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة الكاتب الصحفي محمود مسلم، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسانين توفيق، بشأن وضع محافظة المنيا على الخريطة السياحية.

وأكد الدكتور محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة السياحة والآثار، أن المنيا تتمتع بتنوع أثري بالفعل، قد يكون غير موجود فى الكثير من المناطق على مستوى الجمهورية.

وقال "عبد البديع" إن تل العمارنة عاصمة إخناتون، موقع فريد من نوعه، ليس له مثيل، مشيرا إلى أنه يتم القيام بالدور المطلوب من خلال عمليات التطوير وتوفير احتياجات السائحين في الأماكن الأثرية.

ولفت "عبد البديع" إلى الاكتشافات الأثرية والتي تكون بمثابة دعاية مباشرة وغير مباشرة للسياحة في المنيا، مؤكدا أن هناك العديد من البعثات الأثرية التي تعمل في المناطق المختلفة في المحافظة.

وخلال الاجتماع طالب الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس اللجنة بمراجعة الإجراءات التى أتخذتها الحكومة بشأن التوصيات التى أصدرتها اللجنة بناء على طلبات المناقشة والاقتراحات برغبة التى تم مناقشتها على مدار الأربع سنوات الماضية، مشيرا إلي أن اللجنة لا تقبل أن تكون توصيات اللجنة حبر على ورق وودور النواب هو متابعة التوصيات التى اقرتها اللجنة ولم تنفذ، حيث سبق وتم التطرق لقضية المواقع الأثرية في محافظة المنيا، وغياب الاهتمام به.

وشدد محمود مسلم، علي أهمية قطاع السياحة في مصر بشكل عام، لما تمثله من أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني.

وشهد الاجتماع استعراض النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم منه بشأن وضع المنيا على الخريطة السياحية، مشددا على أهمية أن يكون هناك اهتمام بهذا القطاع لما يمثله من أهمية كبيرة في جلب العملة الصعبة.

وأكد البرلماني أن محافظة المنيا لها ميزة نسبية لو تم استغلالها بالشكل الأمثل، حيث تمتلك تنوعا فى الآثار، قائلا: "لا أبالغ لو قلت إنه لا يوجد فى مكان آخر على مستوى العالم مثل المنيا، مشيرا إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أنها مهملة تماما فى خطة الحكومة لوضعها على الخريطة السياحية."

وأوضح حسانين توفيق، أن المنيا تتنوع فيها الآثار بداية من الفرعونية وصولا إلى الإسلامية مرورا بالرومانية والمسيحية فى أماكن متفرقة بطول المحافظة وعرضها.

وأشار إلى أن منطقة تل العمارنة من أهم المناطق التاريخية والأثرية والتى كانت عاصمة لمصر القديمة، والتى أقامها الملك إخناتون وزوجته نفرتيتي، وكذلك مقابر بني حسن الأثرية هى منطقة يُقارب عمرها الـ 4000 سنة، وتضم 39 مقبرة من مقابر عهد الدولة الوسطى، ومنقوش على جدرانها عشرات الألعاب المختلفة التى انطلقت منها إلى العالم أجمع مثل "الهوكي وكرة اليد، والجمباز والسباحة".

ونوه حسانين، إلى المتحف الآتوني، قائلا إنه أحد أكبر المتاحف المصرية، على مساحة 25 فدانا والذي يحكي فترة الملك اخناتون، وفترة التوحيد لسرد قصة مدينة "أخت آتون" تل العمارنة لكونها جزء من محافظة المنيا، وعاصمة مصر فى ذلك الوقت.

ولفت حسانين إلى أن المتحف الآتوني يضم 14 قاعة عرض، ومسرح، وتحكى القاعة الرئيسية تاريخ مدينة المنيا عبر العصور المختلفة.. أما باقى القاعات تحتوي قطعا أثرية تسرد تاريخ و فن الفترة الأتونية، إضافة إلى مسرح وسينما وقاعة مؤتمرات تسع حوالى 800 فرد ومكتبة أثرية ومنطقة بازارات بها 19 بازارا، و 5 بحيرات صناعية تطل على النيل، وعددا من الكافيتريات، إضافة إلى مبنى إدارى به مركز لتدريب العاملين وآخر لإحياء الصناعات والحرف التراثية.

كما استشهد حسانين توفيق، بمتحف ملوي والذي تم إنشاءه فى 1962 وافتتح للزيارة فى عام 1963 فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر، ويضم قطع أثرية من تونا الجبل وتل العمارنة والأشمونين، وبه قاعه للمحاضرات ومعمل ترميم للآثار.

واستشهد عضو مجلس الشيوخ، بمنطقة تونا الجبل، والتي تُعد بمثابة الجبانة المتأخرة لمدينة الأشمونين، وتضم الكثير من الآثار التى يرجع معظمها إلى العصور الفرعونية المتأخرة والعصرين اليونانى والرومانى، ويوجد بها سراديب الغموض والإثارة، وهو من أبرز الأسباب التى تجذب السائحين حتى الآن.

وأشار حسانين توفيق، إلى الآثار المسيحية في المنيا، مؤكدا أنها نقطة هامة لمسار العائلة المقدسة، فضلا عن منطقة البهنسا، والتي تحوي العديد من المعالم الدينية الإسلامية، وتُعد متحفًا مفتوحًا، ويوجد بها مقابر لمئات من التابعين والصحابة، ويذكر الأثريون أنها مدفون بها 70 صحابيًا ممن حضروا غزوة بدر مع الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأكد حسانين توفيق، أن المنيا بها الكورنيش الأفضل والأطول على نهر النيل بطول 1823م وبمساحة تصل إلى 66 ألف متر مربع، وهو لمن لا يعلم الكورنيش الأفضل فى مصر، قائلا : "بالرغم مما تتمتع به محافظة المنيا من كنوز أثرية، إلا أنه لا يوجد فيها فنادق لائقة أو قادرة على استقبال السائحين".

وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة ممثلة فى وزارة السياحة والآثار بدراسة مستفيضة هدفها وضع المنيا على الخريطة السياحية، من خلال توفير الدعم اللازم لإنشاء الفنادق والمؤسسات السياحية التى تكون مصدر جذب وإقامة لائقة للسائحين.

واتفق معه النائب محمود مسلم، رئيس لجنة الإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ، مع ما عرضه بشأن إهمال المنيا في الخريطة السياحية، مؤكدا رغم ما تمتلكه المنيا من آثار إلا أنه لا يوجد بها سياحة حقيقية.

وفي هذا السياق أكدت النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ، أن المتحف الآتوني بالرغم من بدء العمل فيه منذ ما يقرب من 20 سنة، وتمت التوصية بضرورة وضعه على الخريطة الاستثمارية للانتهاء منه.

من جانبه أوضح ثروت فتحي الأزهري، مدير إدارة السياحة والآثار بمحافظة المنيا، أن مشكلة تأخر المتحف الآتوني، كانت في الدفع النفقي لتوصيل الكهرباء للمتحف الآتوني، والذي كان سببا في تأجيل نهو مشروع المتحف الآتوني، مؤكدا أنه تم حل المشكلة.

وقال "الازهري" إن إشكالية تخارج الشركة المنفذة للمشروع ودخول شركة جديدة، وهي مشكلة لم يتم حسمها، مشيرا إلي أن المنيا بها 17 فندقا بداية من 4 نجوم و3 و2، موضحا أن عدد النزلاء الأجانب لا يتعدى 30 ألف سنويا.

وأضاف "الازهري" أن المنيا لم تأخذ حقها في البرامج السياحية، مشيرا إلى أن المنيا متفردة بوجود كل أشكال وأنواع السياحة، ونحتاج نظرة من وزارة السياحة لمحافظة المنيا للتسويق لبرامجها وما تتمتع من إمكانيات.

وطالب الأزهري، وزارة السياحة بضرورة أن يخصص للمنيا جزءا من الأجنحة التي تشارك فيها على مستوى العالم، مؤكدا أنه لا يوجد أي دعم مادي من وزارة السياحة لمحافظة المنيا.

وشدد "الازهري" على أهمية إنهاء عمليات تكريك المجرى الملاحي للنيل لزيادة أعداد المراكب العائمة التي تستوعب أكبر عدد ممكن من السائحين، مشيرا إلي أن رئيس مجلس الوزراء، سبق ووجه وزارة السياحة بالتوسع في المراكب العائمة "الكروز"، إلا أن الوزارة ألقت بالمسؤولية على وزارة النقل، بسبب عمليات التكريك، وتوقف الأمر عند هذا الحد.

من جهته عقب النائب حسانين توفيق، أن قطاع السياحة في المنيا لا يوجد لديه الإمكانيات الكافية لعمليات التطوير ووضعها على الخريطة السياحية والتسويق.