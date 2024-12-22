شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة الشيوخ" تطالب الحكومة بإدارج محافظة المنيا على الخريطة السياحية والان مع تفاصيل الخبر

أوصت لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة الكاتب الصحفي محمود مسلم، خلال اجتماعها اليوم الأحد، بضرورة الاهتمام بالسياحة في محافظة المنيا، وإدراجها على الخريطة السياحية، بما يليق بها لما تضمه من آثار مختلفة، وذلك في ضوء مناقشتها الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسانين توفيق.

وشدد محمود مسلم، على ضروره تنفيذ الحكومة بوجه عام، ووزارة الآثار بوجه خاص توصيات اللجنة بشأن المتحف الآتوني بالمحافظة.

من جانبه كشف محمد سلامة، رئيس الإدارة المركزية لتنشيط السياحة، أنه خلال الشهر الماضي بالتنسيق مع المحافظة، جري تصوير فيلم عن المقاصد السياحية والأثرية في المنيا.

وقال سلامة، إنه تم تصوير نقطة جبل الطير كأحد النقاط الأساسية في مسار العائلة المقدسة، فضلا عن استضافه عدد من البرامج التلفزيونية العالمية المهتمة بالسياحة والآثار للتصوير في المنيا، و إعداد دليل سياحي عن مناطق الآثار في المنيا.

واعترف سلامة أن عدد السائحين لا يرقى لما تتمتع به محافظة المنيا من إمكانيات أثرية وسياحية.

فيما أكد النائب طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية الاقتراح المقدم بشأن وضع محافظة المنيا على الخريطة السياحية، مشيرا إلى التوصية التي صدرت عن اللجنة منذ 3 سنوات من لجنة السياحة بالمجلس ولم يتم التحرك لحل المشكلات القائمة.

ولفت "تهامي" إلى وجود تنازع اختصاصات وفجوة بين الوزارات المختلفة فيما يتعلق بإحداث نهضة سياحية في المنيا، لما تمتلكه من إمكانيات وقدرات كبيرة في الآثار.

الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس اللجنة

جانب من اجتماع لجنة الشيوخ