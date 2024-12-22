شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: حديث الرئيس بأكاديمية الشرطة تضمن رسائل كشفت الكثير من الحقائق والان مع تفاصيل الخبر

ثمن حزب الحرية المصري، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته التفقدية لمقر أكاديمية الشرطة، مؤكدا أن حديث الرئيس تضمن رسائل كشفت الكثير من الحقائق واتسم بالشفافية، وكانت رسائل طمأنه قوية للشعب المصري جراء القضايا الإقليمية والدولية المحيطة بالمنطقة.

وأكد النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أن المنطقة الإقليمية والدولية تشهد حالة من الأزمات تتطلب الوقوف خلف القيادة السياسية، وزيادة الوعي بما يحدث من تحركات وخطط تحاول النيل من مقدرات الوطن، مضيفا أنه فى ذلك الإطار يعكف الحزب للاستعداد لإطلاق مبادرة الحزب للوعي عن خطر الشائعات بعنوان " الأمن القومي.. ودور الجبهة الداخلية"، وحذر منها ومن الانسياق لها، واستغلال البعض لمواقع التواصل الاجتماعي لتزييف الوعي ونشر الأكاذيب والشائعات.

وأوضح مهني، أن الرئيس تناول فى حديثه عدد من الرؤي حول رؤية الدولة لتطوير الصناعة والزراعة والاستفادة من قدرات الدولة فى الطاقة، وهو ما يوفر فرص عمل جديدة ويعزز من استقرار المجتمع، مشيرا إلى أن الدولة حققت إنجازات كبري فى المجالات المختلفة وهو تحاول قوي الشر التشكيك في إنجازات الدولة المصرية وإثارة الشائعات حول المشروعات القومية العملاقة، لإثارة البلبلة فى محاولة لزعزعة الاستقرار الداخلي.

وأكد مهني، أن الواقع الذي يعيشه الشعب المصري من إنجازات فى مجالات المختلفة سواء الطرق او مبادرات الصحة او مبادرات حياة كريمة وكذلك المشروعات قومية التى ساهمت في تحسين حياة المواطنين وتعزيز الجمهورية الجديدة، هو أكبر رد على المشككين من أعداء الوطن الذين يسعون لنشر الشائعات والتشكيك فى الإنجازات.

