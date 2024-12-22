شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقى: القضية الفلسطينية واحدة من ثوابت السياسة الخارجية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

عبّر أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، عن بالغ تقديره لمواصلة الدولة المصرية دورها الإنساني والأخوي تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خاصة مع دخول فصل الشتاء وما يرافقه من تحديات إضافية تعصف بأوضاع المدنيين هناك.

وأكد فوقي أن مواصلة مصر دورها المحوري تجاه القضية الفلسطينية، ينبع من كون القضية الفلسطينية واحدة من ثوابت السياسة الخارجية المصرية، مؤكدا أن موقف مصر ثابت وراسخ ينبع من اعتبارات الأمن القومي وروابط التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك، بالإضافة إلى إيمان القاهرة الراسخ بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة واسترداد حقوقه المشروعة.

وأضاف فوقي، أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية المكثفة لوقف الحرب على غزة وحماية المدنيين من تبعات التصعيد العسكري، من خلال التنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية للدفع نحو التهدئة وتهيئة المناخ لحل دائم وشامل.

وأكد رئيس مصر السلام أن مصر وعلى مر العقود لها دور ريادي في مواجهة مخططات التهجير القسري للفلسطينيين، ومجابهة الأطماع الإسرائيلية المستمرة، موضحا أنه منذ ما قبل تأسيس دولة الاحتلال، كانت مصر سباقة في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات، من خلال مبادراتها السياسية ومواقفها الدبلوماسية وجهودها المستمرة لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه.

