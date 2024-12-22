برلمانية: مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على مقدراتها

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أشادت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها خلال زيارته لأكاديمية الشرطة، والتي سلطت الضوء على العديد من القضايا الهامة التي تمس مستقبل الوطن وأمنه واستقراره.

وقالت موسى، في بيان لها، إن الرئيس السيسي وضع في كلمته رؤية شاملة تعكس اهتمام الدولة المصرية بتطوير التعليم، وبناء الإنسان، والحفاظ على مقدرات البلاد.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن تطوير التعليم يمثل حجر الزاوية في بناء مستقبل مصر، موضحاً أن الرئيس شدد على ضرورة توفير تعليم متطور يواكب التغيرات العالمية، ويؤهل الشباب لسوق العمل الحديث، بما يضمن بناء جيل قادر على قيادة التنمية والنهوض بمصر في مختلف المجالات.

وأضافت النائبة رحاب موسى، أن الدولة تعمل بشكل مكثف على تحسين جودة التعليم من خلال تطوير المناهج، وتأهيل المعلمين، وتوسيع قاعدة التكنولوجيا في المدارس والجامعات.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي أبدى اهتماماً خاصاً ببناء الإنسان المصري على المستويات كافة، سواء التعليمية أو الصحية أو الاجتماعية.

وشددت النائبة رحاب موسى، على أن الدولة تضع المواطن المصري في قلب عملية التنمية، من خلال تعزيز الرعاية الصحية، وتوفير بيئة اجتماعية آمنة ومستقرة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية كان أيضاً من المحاور الرئيسية في كلمة الرئيس، حيث أكد على أهمية حماية الأمن القومي، والحفاظ على استقرار البلاد في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وتابعت النائبة رحاب موسى، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على مقدراتها لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وطالبت عضو مجلس النواب، جميع المواطنين إلى الالتفاف حول القيادة السياسية ودعم الجهود المبذولة في بناء مصر الجديدة، مؤكداً أن تكاتف الجميع هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم والاستقرار المنشود.