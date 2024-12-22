شيخ العقل خلال اللقاء مع أحمد الشرع: أسبق الزمن لأقول يمكننا عقد قمة روحية تجمع القادة الروحيين بين البلدين لتعزيز روح الطمأنينة

اشار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى خلال اللقاء مع قائد "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع، الى "أنني أسبق الزمن لأقول يمكننا عقد قمة روحية تجمع القادة الروحيين بين البلدين لتعزيز روح الطمأنينة".

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