حيا النائب السابق وليد جنبلاط، في كلمة له خلال اللقاء مع قائد "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع، "الشعب السوري في انتصاراته الكبرى ونحييكم في معركتكم التي قمتم بها من أجل التخلص من القهر والاستبداد".
وتابع :"الطريق طويل ونعاني نحن واياكم من التوسع الاسرائيلي وسأتقدم بمذكرة باسم "اللقاء الديمقراطي" حول العلاقات اللبنانية السورية".
ورأى جنبلاط أن "الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري تشبه الجرائم بغزة والبوسنة والهرسك وهي جرائم ضد الانسانية".
كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط خلال اللقاء مع أحمد الشرع: الطريق طويل ونعاني نحن واياكم من التوسع الاسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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