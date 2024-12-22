شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر أكتوبر": رسائل الرئيس أكدت أن وعى المواطنين درع الوطن مع الجيش والشرطة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى أكاديمية الشرطة حملت رسائل وطنية شديدة الأهمية، تعكس رؤية القيادة السياسية للحفاظ على استقرار الدولة وحمايتها من التحديات الداخلية والخارجية.

وأوضحت في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الرئيس السيسي ركز على أهمية دور الشعب المصري كدرع وسند للدولة، مشددة على أن الحماية لا تقتصر على الجيش والشرطة فقط، بل تبدأ من وعي المواطنين، لافتة الى أن الرئيس حرص على بعث رسالة طمأنة داخلية بأن مصر تملك أدواتها لحماية أمنه القومي، ورسالة للخارج بأن الدولة قوية ومستعدة للتعامل مع أي تهديدات.

وأشارت إلى أن حديث الرئيس عن حجم الشائعات والأكاذيب التي تواجهها مصر، يعكس إدراك الدولة لخطورة الحروب النفسية والإعلامية، مؤكدة أن التصدي لها يتطلب وعيا مجتمعيا ودورا إعلاميا فاعلا، حيث إن عملية الشر والاستهداف لمصر لن تنتهي، هو الأمر الذي بمثابة تنبيه للشعب للبقاء يقظا متفطنا أمام محاولات التخريب التي تستهدف استقرار وطننا الغالي.

ولفتت مديح الى أن كلمة الرئيس تضمنت الحديث عن هيئة الشراء الموحد ودورها في توفير السلع الأساسية بأفضل الأسعار مل يعكس حرص الدولة على التخفيف عن كاهل المواطن ودعم الاقتصاد الوطني.، مؤكدة أن دعوة الرئيس للتعاون بين كافة الأطراف لتحقيق التوازن في السوق تعكس نهجا تشاركيا يعزز من استقرار الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن رؤية الرئيس السيسي تمثل خارطة طريق واضحة للحفاظ على الدولة المصرية.