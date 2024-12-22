شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. الوطنية للإعلام تخصص محطة إذاعية لبث قناة النيل للأخبار عبر إف إم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 ديسمبر 2024 12:46 م

أعلن الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن قرار الهيئة ببث قناة النيل للأخبار علي الراديو، وذلك عبر تخصيص محطة إذاعية لبث القناة على مدار الساعة عبر موجات إف إم .

وقال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن قناة النيل للأخبار والتي تأسست عام 1998هي ثاني محطات الأخبار تأسيساً في العالم العربي، وتمتلك رصيداً كبيراً لدي جمهورها، وقد حان الوقت لتحديث القناة التي مر علي تأسيسها أكثر من ربع قرن، عبر تطوير شاشتها، وشعارها،وخريطة برامجها .

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن قرار بثها إذاعياً جاء في إطار توسيع نطاق تواجدها، وتعزيز مكانتها بين قنوات الأخبار العربية التي شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة.

ووصف المسلماني قناة النيل للأخبار بأنها قناة مصرية رصينة تعني بالشئون الدولية والمستجدات العالمية، وتعمل في إطار من المهنية والتوازن واحترام ميثاق الشرف الصحفي .