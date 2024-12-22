شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: حديث الرئيس السيسى بأكاديمية الشرطة كاشفا لطبيعة الأوضاع الجارية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، كاشفا لطبيعة الأوضاع الجارية والأحداث الإقليمية والداخلية والتحديات الخارجية، واتسم بالمصارحة والمكاشفة، وهي طبيعة الرئيس فى كل خطاباته والكلمات التي يتحدث فيها عن الأوضاع وعن الجهود التي بُذلت ولا تزال من أجل تجاوز هذه التحديات.

وأوضح الديب، أن الرئيس السيسى، ألقى الضوء على كل الموضوعات، بداية من التحديات الداخلية، والأوضاع الخارجية التي تشهدها المنطقة، والجهود المبذولة من أجل استكمال خطة الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة، واستكمال سلسلة الانجازات فى كل القطاعات وفى القلب منها الأمن الغذائي الذي يعد من أهم وأبرز الملفات والموضوعات التي تشغل القيادة السياسية فى ظل الأوضاع الجيوسياسية.

وأشار الديب، إلى أن الرئيس السيسى ألقى الضوء على ملف بناء الإنسان من كل جوانيه، بداية من الاهتمام بالصحة والتعليم والأمن الغذائي، فعلى الرغم أن الدولة شرعت فى تنفيذ خطة بناء الإنسان المصري، إلا أن الرئيس أكد للجميع أن الجهود مستمرة، وعلى الرغم من التحديات والمتطلبات الكبيرة فى قطاعات مثل الصحة، والتعليم، إلا أن الدولة تعمل جاهدة طوال الوقت لتوفير صحة أفضل للمواطنين، وفى نفس الوقت مستوى تعليم أفضل، وبالفعل أصبحت البنية التحتية والتكنولوجية فى هذين القطاعين لى وجه التحديد مؤهلة لذلك، وقطعت الدولة شوطا كبيرا فى الصحة والتعليم ولا زال العمل جاري لاستكمال الجهود.

وأضاف الديب، أن الرئيس تحدث عن حاجة الدولة من تريليون إلى 2 تريليون دولار مصروفات سنوية، وحاجة الدولة لـ 60 ألف فصل دراسي بتكلفة مالية كبيرة، وأكد على أن ملف الصناعة سيحقق نقلة كبيرة، وفى نفس الوقت الاهتمام بالاستثمار والتصنيع الزراعى، والإعلان عن إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية سيحقق طفرة كبيرة فى انتاج المحاصيل الاستراتيجية.

