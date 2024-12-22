شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: الشائعات سلاح الضعفاء وتكثيفها دليل على قوة الدولة وقيادتها والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، أن الشائعات والأكاذيب سلاح الضعفاء بينما القوي لا يستخدم هذا السلاح بل يسير فى طريقه ويكمل مسيرة نجاحاته، مشيرة إلى أن هذا هو ما يحدث حاليا وطوال الفترة الماضية وأنه مع الوقت تزداد حملة الشائعات على الدولة المصرية وهو تأكيد على نجاحها وقوة القيادة السياسية فى تحقيق الاستقرار والأمن رغم الأحداث الإقليمية المؤسفة حاليا، بل والأكثر هو تحقيق المزيد من الإنجازات المتتالية.

وأضافت عضو مجلس النواب فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن هذا أسلوب الكبار لا ينساقون وراء أحاديث الضعفاء الحاقدين ولكنهم يسيرون فى طريقهم مرفوعي الرأس، مشددة على أن هذه الشائعات المكثفة غرضها زعزعة الاستقرار وتفكيك النسيج الوطنى وهو أمر مستحيل الوصول إليه وهو ما يؤكد عدم معرفتهم بحقيقة الشعب المصري الذى يولي وطنه الأولوية عن أي شئ آخر ودائما ما يلتف حول الجيش والقيادة للحفاظ على أرض مصر والتاريخ خير شاهد على معدن الشعب المصري الأصيل، كما أن الأحداث الإقليمية حاليا كانت كاشفة لمخطط مروجي الشائعات والشعب ذكى وواعي ولم ينساق خلف هؤلاء الحاقدين، فكل ما يؤذي أعداء الوطن هو تحقيق الإنجازات وتجعلهم يهرولون لنشر الأكاذيب وتحريف الأخبار واختلاق الشائعات ولكن عليهم الاستعداد للمزيد من الأسى من خلال تحقيق الكثير من الإنجازات في الفترة الحالية فلدينا يقين بالقيادة السياسية وقوتها وحكمتها ووعي الشعب المصري العظيم.

وشددت على أن هذه الشائعات لم ولن تثنى الجمهورية الجديدة عن استكمال خطة البناء والتنمية، ومواجهة الشائعات يتطلب تضافر الجهود بين المجتمع المدنى والجهات الحكومية.