شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل لجنة التظلمات بـ"الأعلى للإعلام" واختصاصتها والان مع تفاصيل الخبر

انتهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، من التشكيل الكامل للجانه المنصوص عليها في القانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020، واللوائح الأخرى الصادرة عن المجلس.

وجاء تشكيل لجنة دراسة التظلمات من القرارات التي يصدرها المجلس بتوقيع الجزاءات والتدابير، برئاسة الدكتور سامي محمد ربيع الشريف، أستاذ الإعلام، وضمت في عضويتها كلًا من الدكتور حمدي حسن أبو العينين، أستاذ الإعلام ""عضو من ذوي الخبرة الإعلامية"، والكاتب الصحفي محمد أمين أبو الفتوح، "عضو من ذوي الخبرة الصحفية"، والدكتورة هويدا سيد علي مصطفى، أستاذ الإعلام، "عضو من ذوي الخبرة الإعلامية"، والدكتورة لمياء محمود سيد خضير، رئيس شبكة صوت العرب سابقًا، "عضو من ذوي الخبرة الإعلامية"، والمستشارة ريم هاني محمد هندي، عضو الأمانة الفنية بالمجلس "عضو من ذوي الخبرة القانونية".

وتختص اللجنة بدراسة التظلمات من القرارات التى يصدرها المجلس بالجزاءات والتدابير ولها أن تجري ما تراه لازمًا للتحقق من ذلك، وترفع اللجنة تقريرًا مسببًا بنتائج هذه الدراسة وما انتهت إليه من توصيات إلى المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود التظلم إلى أمانتها العامة.

