شكرا لقرائتكم خبر عن خبير علاقات دولية لمروجى الشائعات: لن تفلح مؤامراتكم الدنيئة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، إن الرئيس السيسي قطع قول كل متشكك مرتاب، فعندما يقف شامخاً على أرضية إنجازاته، ويسير إليه الرئيس التركي ويتجه نحوه الرئيس الإيراني معلنين عظمة مصر واستقرارها، متوقعين زخماً ونجاحات أكبر لقمة الثمانية للتعاون الاقتصادي وسط لهيب النار التي تأكل الدول من حولنا فهو للبرهان الذي يبزغ نور الجمهورية الجديدة بقائدها الملهم الجسور الذي أتى على موعدٍ مع القدر لينقذ البلاد والعباد من خراب الفتن وظلام التناحر والانقسام.

ووجه "البرديسي" رسالة لمروجى الشائعات خلال تصريحه لـ"الخليج 365"، قائلا: "يا مروجي الشائعات والأباطيل لن تفلح مؤامراتكم الدنيئة لأن وعي المصريين أعظم الذين يرون ما يحيط بهم من مكائد وشرور ويجدون في دولتهم الأمن والأمان ويعتبرون الرئيس السيسي رمز قوتها وراية عزها وفخرها.

وأكد أن قوة المصريين في وحدتهم، سبيكة واحدة نسيج واحد، لحمة واحدة، تضع الدولة في القلب والقيادة على الرأس والعين، بعد أن حصص الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.