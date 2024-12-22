ألمانيا تحذر من خطط إسرائيلية للاستيطان في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - برلين (وكالات)

أعرب روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني، عن قلقه البالغ إزاء خطط إسرائيلية للاستيطان في قطاع غزة، محذراً من أن هذه السياسات تدمر حل الدولتين وتهدد الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلام الدائمين.

وقال هابيك، وهو مرشح حزب الخضر للمنافسة على منصب المستشار، في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية: «إذا استهدف الساسة الإسرائيليون احتلال غزة واستيطانها، يجب أن يكون من الواضح لهم أنهم يضرون بجميع الجهود المبذولة لضمان تحقيق أمن وسلام دائمين لإسرائيل، لا ينبغي أن تكون هناك مثل هذه الخطط، ويجب على الحكومة الإسرائيلية أن تكون واضحة في هذا الشأن». وأكد هابيك، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الاقتصاد، أن الاستيطان في غزة، يدمر هدف حل الدولتين، كما أنه ليس في مصلحة إسرائيل الأمنية على المدى الطويل.