منخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيًا حتى صباح يوم الثلاثاء المقبل

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يؤثر منخفض جوّي متمركز غرب تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيًا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ويستمر تأثيره حتى صباح يوم الثلاثاء المقبل .

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهركانون الاول: بين ١٣ و ٢١ في بيروت وبين ١٠ و ١٩ في محطة طرابلس وبين ٤ و ١٤ في زحلة .

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احياناً خاصة في الفترة الصباحية ومترافقة بعواصف رعدية ، تنشط الرياح تقارب ٦٥ كم/س يرتفع معها موج البحر ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٠٠٠ متر خلال النهار وتلامس ال ١٨٠٠متر ليلاً .

الإثنين: غائم جزئياً الى غائم دون تعديل يذكربدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات ، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً في المناطق الشمالية ويتوقع ان تتشكل السيول على الطرقات مع تساقط حبات البرد ، حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق.

الثلاثاء: غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة النهارية وضباب على المرتفعات، تتساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة خاصة في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية، تنحسر الأمطار خلال النهار ويستقر الطقس تدريجياً.نحذر من خطر تشكل الجليد خلال الليل على الطرقات الجبلية التي تعلو ١٧٠٠م وما فوق .

الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا خاصة جنوب البلاد يتحول ليلا الى غائم مع تشكل للضباب على المرتفعات.