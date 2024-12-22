عائلة خليل سبليني: نقر بأننا تحت سقف القانون والمحاسبة ونؤكد بان ما حصل اليوم ما هو إلا فعل طائش

اشارت عائلة الموقوف بحادثة دهس عنصر بقوى الامن الداخلي خليل سبليني، الى اننا عائلة الشاب خليل سبليني نقر بأننا تحت سقف القانون والمحاسبة، ونؤكد بان ما حصل اليوم ما هو إلا فعل طائش، وما حصل هو ارتباك من قبل خليل والدهس حصل عن عدم قصد وليس فيه اي سوء نية.

واكدت العائلة بانه خلافا لما نشرته بعض وسائل الاعلام، فإن خليل غير مطلوب بأي جرم سابق وهو موجود في لبنان منذ فترة ليست بعيدة، وقد أتى لاكمال دراسته الجامعية. وقد قام هو بتسليم نفسه للقوى الامنية.

واملت العائلة من وسائل الاعلام توخي الدقة ومراعاة مشاعر أهله وليأخذ القانون مجراه بعيدا عن الفرضيات والسرديات غير الواقعية.