زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب فانواتو

ضرب زلزال بقوة 6,1 درجات فانواتو فجر الأحد بالتوقيت المحلي، وفق ما أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء، وذلك بعد بضعة أيام على زلزال بقوة 7,3 درجات ضرب كبرى جزر الأرخبيل.
وفق المعهد الأميركي ضرب الزلزال على عمق 40 كلم وعلى بعد 30 كلم إلى الغرب من العاصمة بورت فيلا.
والزلازل شائعة في فانواتو، الأرخبيل المنخفض الذي يبلغ عدد سكانه 320 ألف نسمة ويقع على حزام النار الزلزالي في المحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط التكتوني المكثف يمتد من جنوب شرق آسيا إلى حوض المحيط الهادئ.
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