شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الزلزال المدمر.. هزة أرضية بقوة 6,1 درجة تضرب جزر فانواتو والان نبدء بالتفاصيل

زلزال جزر فانواتو

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 6,1 درجة على مقياس ريختر في جزر فانواتو بالمحيط الهادئ.وأعلن المعهد الأمريكي للجيوفيزياء أن الزلزال كان على عمق 40 كلم وعلى بعد 30 كلم إلى الغرب من العاصمة بورت فيلا.وأوضح أنه يعد الثاني بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7,3 درجة وضرب بورت فيلا الثلاثاء الماضي، مما أسفر عن مقتل 14 شخصًا وتسبب في أضرار بالمباني.وتسبب زلزال الثلاثاء، بأضرار جسيمة في بنى تحتية وأبنية في العاصمة بورت فيا، أحدها مبنى يضمّ السفارتين الأميركية والفرنسية، بينما أكّد شاهد عيان سقوط قتلى من جراء الكارثة.وأعلنت الحكومة الأسترالية أنها سترسل الأربعاء عناصر إنقاذ ومساعدين طبيّين بطائرتي نقل عسكريتين إلى فانواتو بعد الزلزال العنيف الذي أوقع 14 قتيلا.