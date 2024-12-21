بلدية بيت لحم اعلنت إلغاء احتفالات أعياد الميلاد واقتصارها على الشعائر الدينية للعام الثاني على التوالي

أعلن رئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان إلغاء احتفالات أعياد الميلاد واقتصارها على الشعائر الدينية، للعام الثاني على التوالي، بسبب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة منذ أكثر من 14 شهرا.

وذكر أنطون سلمان في مؤتمر بمقر البلدية، بانه "قررت البلدية اقتصار احتفالات الميلاد المجيد هذا العام على الصلوات والشعائر الدينية، تأكيدا على رفضنا للظلم الإسرائيلي الواقع على غزة وكل فلسطين".

وأدان بشدة "استمرار العدوان على غزة"، منتقدا "صمت المجتمع الدولي أمام المجازر الإسرائيلية".

ودعا سلمان إلى تدخل جاد وفوري لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية. وأشار إلى أن مدينة بيت لحم تعاني من قيود وإجراءات إسرائيلية مشددة أدت إلى عزلها عن محيطها الفلسطيني منذ 7 تشرين الأول 2023.

وأوضح أن المدينة شهدت منذ بدء عدوان غزة توقفا للسياحة، وإغلاقا لأبوابها أمام الحجاج، وجفت الموارد، وانتشرت حواجز الاحتلال على مداخلها وتشديد القيود على التنقل منها وإليها.

وأضاف رئيس البلدية أن القيود فاقمت الأزمة الاقتصادية ومعاناة المواطنين، ما زاد شعورهم بالعزلة.