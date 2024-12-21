الحوثيون يعلنون تواصل العمل بميناء الحديدة رغم أضرار الغارات الإسرائيلية

أعلن وزير النقل في حكومة الحوثيين محمد عياش قحيم تواصل العمل بميناء الحديدة رغم الأضرار التي لحقت بمرافقه جراء غارات إسرائيلية قبل يومين.

وأفاد قحيم بذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة الحديدة، بأن "العدوان الصهيوني المتكرر على موانئ البحر الأحمر في الحديدة يعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق والبرتوكولات المتعارف عليها التي تجرم استهداف الموانئ والأعيان المدنية، وتشدد على حمايتها والحفاظ عليها". وأضاف أنه "رغم هذه الهجمات إلا أن ميناء الحديدة يواصل عمله بشكل طبيعي".

ونوه قحيم، بـ"جهود قيادة ومنتسبي مؤسسة موانئ البحر الأحمر في احتواء آثار هذه الجريمة والوقوف بكل عزم أمام محاولات تعطيل عمل ميناء الحديدة".

ومن جانبه، استعرض رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر التابعة للحوثيين، زيد الوشلي، حجم الأضرار التي لحقت بميناء الحديدة جراء الغارات الإسرائيلية، بما في ذلك البنية التحتية، والزوارق البخارية القاطرة المخصصة لمساعدة السفن، ومحطة الكهرباء، ورافعات نقل الحاويات، دون تقديم قيمة إجمالية لهذه الخسائر.

كما أشار الوشلي إلى سقوط 9 قتلى من العاملين في المؤسسة وشركة النفط اليمنية بسبب الغارات ذاتها، بحسب ما نقلت عنه وكالة "سبأ".

وأعلن الحوثيون الخميس استهداف العاصمة صنعاء ومواقع في محافظة الحديدة بينها الميناء بـ16 غارة جوية إسرائيلية.

ولاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي أن 14 طائرة حربية تابعة له هاجمت بعشرات القنابل 5 أهداف في اليمن، شملت موانئ وبنى تحتية للطاقة في صنعاء ومحافظة الحديدة.