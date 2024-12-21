ريفي زار الأسير المحرر من السجون السورية معاذ مرعب في أبي سمراء

زار عضو كتلة "تجدد" النائب اللواء أشرف ريفي، الأسير المحرَّر من السجون السورية معاذ مرعب في دارة العائلة في أبي سمراء، يرافقه عضو المكتب السياسي في تيار "سند" إبراهيم مرعب.
وشدد ريفي على "ضرورة المواكبة الدولية لسوريا للمساعدة على جلاء قضية المفقودين اللبنانيين والسوريين"، ودعا الدولة اللبنانية "لاحتضان المحررين من سجون النظام، واتخاذ القرارات اللازمة على كل الصعد".
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