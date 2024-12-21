إنقاذ عامل إسمنت وقع في حفرة عميقة في شكا

تمكن فريق البحث والإنقاذ في الصليب الاحمر اللبناني – الكورة، من إنقاذ أحد عمّال معامل الإسمنت في شكّا سقط في إحدى الحفر الاكثر عمقا في المعمل.
وتمّ استخدام الوسائل الملائمة لتأمين سحب العامل ورفعه من عمق يزيد عن 15 متراً، وتمّ إسعافه ونقله إلى المستشفى للمعالجة.
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