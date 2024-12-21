النشرة: جريح في مخيم عين الحلوة بعدما تطور اشكال فردي في الشارع التحتاني إلى إطلاق نار

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن سقوط جريح في مخيم عين الحلوة بعدما تطور اشكال فردي في الشارع التحتاني إلى إطلاق نار، وقد نقل الجريح الى مستشفى النداء الانساني داخل المخيم للمعالجة.

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