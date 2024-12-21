شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مصر في عهد الرئيس السيسي واثقة الخطى نحو التنمية والبناء والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب سيد سمير عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، إلى مقر أكاديمية الشرطة، ورسائله التي اتسمت بالمصارحة والمكاشفة كعادته، وتأكيده على قدرة الدولة المصرية على حماية أمنها القومي وتحقيق الاستقرار.

وقال عضو اللجنة العامة بالنواب إن الرئيس السيسي وضع أمام أبنائه من الطلاب والطالبات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، مسؤوليات كبيرة، وأن مصر تعتمد على هؤلاء الشباب ليكونوا في طليعة المدافعين عن أمن الوطن ومستقبله واستقراره.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي، تحدث عن قضايا التعليم ودور الجامعات الأهلية في توفير فرص جديدة، كما تطرق لملف الصناعة ومساعي الدولة المصرية لمواكبة الأسواق الأوروبية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ومن أهمها طاقة الشمس والرياح.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر تسير بخطوات قوية وواثقة من قدراتها بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورغم تعقيدات الأوضاع الإقليمية لكن الدولة المصرية واثقة الخطى في طريقها نحو التنمية والبناء.