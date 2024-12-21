احتفال ميلادي نظمته هيئة مدينة جبيل في "التيار الوطني الحر"

أقامت هيئة مدينة جبيل في "التيار الوطني الحر" احتفالا ميلاديا ولقاء معايدة، في باحة كنيسة مار يوحنا مرقص، حيث تم توزيع الهدايا على الاطفال.
وكان انطلق موكب الاحتفال بمواكبة شرطة البلدية من امام مركز المنسقية في سنتر صفير مرورا بالشارع العام في المدينة وصولا الى الكنيسة، بمواكبة موسيقى الPARADE والانغام والتراتيل.
وفي الختام وزع بابا نويل الهدايا على الاطفال وشرب الجميع نخب العيد.
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