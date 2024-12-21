بايدن يندّد بالهجوم على سوق ميلادية في ألمانيا ويصفه بأنه خسيس

ندّد الرئيس الأميركي جو بايدن بعملية الدهس التي وقعت الجمعة في سوق ميلادية في مدينة ماغدبورغ الألمانية، واصفا الهجوم بأنه "خسيس" مشيرا إلى أن واشنطن على تواصل مع السلطات الألمانية.

وجاء في بيان لبايدن أن "الولايات المتحدة تتقدّم بأحر تعازيها للشعب الألماني"، وأضاف "لا ينبغي أن يتعرّض أي مجتمع أو عائلة لهذا العمل الخسيس، خصوصا قبيل عطلة" عيد الميلاد.