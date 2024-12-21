زيلينسكي يعلن أنه التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في كييف

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" في كييف، في إعلان رسمي نادر عن اجتماع بينهما.

وذكر زيلينسكي في تصريح له، "أجرى بيل بيرنز زيارته الأخيرة إلى اوكرانيا بصفته مديرا للـ سي آي آيه"، مؤكدا أن الرجلين عقدا "خلال هذه الحرب اجتماعات عدة" لم يُكشف عن معظمها. وأضاف "عقدت وإياه العديد من الاجتماعات خلال هذه الحرب، وأنا ممتن لمساعدته".

ولفت الى انه "عادة، لا يتم الكشف عن مثل هذه الاجتماعات، وقد عقدت جميع اجتماعاتنا - في أوكرانيا، وفي دول أوروبية أخرى، وفي الولايات المتحدة، وفي أنحاء أخرى من العالم، دون أي إعلان رسمي".

ومن المقرر أن يترك بيرنز منصبه مع تعيين الرئيس المنتخب دونالد ترامب خلفا له.

وعقد آخر اجتماع معلن عنه بين زيلينسكي وبيرنز في منتصف عام 2023، وفقا لمسؤولين أميركيين أعلنوا في تموز 2023 أن بيرنز قام برحلة سرية مؤخرا إلى أوكرانيا.