أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" في كييف، في إعلان رسمي نادر عن اجتماع بينهما.
وذكر زيلينسكي في تصريح له، "أجرى بيل بيرنز زيارته الأخيرة إلى اوكرانيا بصفته مديرا للـ سي آي آيه"، مؤكدا أن الرجلين عقدا "خلال هذه الحرب اجتماعات عدة" لم يُكشف عن معظمها. وأضاف "عقدت وإياه العديد من الاجتماعات خلال هذه الحرب، وأنا ممتن لمساعدته".
ولفت الى انه "عادة، لا يتم الكشف عن مثل هذه الاجتماعات، وقد عقدت جميع اجتماعاتنا - في أوكرانيا، وفي دول أوروبية أخرى، وفي الولايات المتحدة، وفي أنحاء أخرى من العالم، دون أي إعلان رسمي".
ومن المقرر أن يترك بيرنز منصبه مع تعيين الرئيس المنتخب دونالد ترامب خلفا له.
وعقد آخر اجتماع معلن عنه بين زيلينسكي وبيرنز في منتصف عام 2023، وفقا لمسؤولين أميركيين أعلنوا في تموز 2023 أن بيرنز قام برحلة سرية مؤخرا إلى أوكرانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر زيلينسكي يعلن أنه التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في كييف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.