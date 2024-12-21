ألبانيا تحظر تطبيق تيك توك لمدة عام على الأقل على اثر مقتل طالب يبلغ 14 عاما

أعلن رئيس الوزراء الألباني ايدي راما أن الحكومة ستغلق شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك" لمدة عام على الأقل اعتبارا من بداية العام المقبل.

وخلال اجتماع في تيرانا مع معلمين وأولياء أمور وعلماء نفس ألبان، اعتبر راما إن "تيك توك هو بلطجي الحي"، مضيفا "سنطرد هذا البلطجي من حيّنا لمدة عام". وأشار إلى أن الحكومة ستطلق برامج "تخدم تعليم الطلاب وتساعد الأهالي على متابعة رحلة أطفالهم".

وتساءل راما "في الصين، يروج تيك توك لكيفية تمكن الطلاب من أخذ مواد تعليمية وكيفية حماية الطبيعة والحفاظ على التقاليد، ولكن على تيك توك خارج الصين لا نرى سوى الحثالة والوحل. لماذا نحتاج إلى هذا؟".

ويأتي حظر الشبكة الاجتماعية المثيرة للجدل بعد أقل من شهر على مقتل طالب يبلغ 14 عاما وإصابة آخر في عراك بالقرب من مدرسة في تيرانا بدأ بسجال على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثارت الجريمة جدلا في البلاد بين الآباء والأمهات وعلماء النفس والمؤسسات التعليمية حول تأثير الشبكات الاجتماعية على الشباب.