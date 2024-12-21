الفاتيكان: البابا سيقود صلاة التبشير الملائكي المعتادة غدا الأحد من مقر إقامته كإجراء احترازي لإصابته بنزلة برد شديدة

ذكر الفاتيكان في بيان، إن البابا فرنسيس، الذي أتم 88 عاما، سيقود صلاة التبشير الملائكي المعتادة غدا الأحد من مقر إقامته كإجراء احترازي لإصابته بنزلة برد شديدة.

وأوضح أن القرار اتخذ بالنظر إلى برودة الطقس في روما والتزامات البابا في الأيام التي تسبق عيد الميلاد في وقت لاحق هذا الأسبوع.

واشتكى البابا فرنسيس، الذي يتولى منصبه منذ عام 2013، من آثار نزلة البرد التي أصابته خلال لقاء أمس الجمعة، ولكن في وقت سابق من اليوم السبت كان في حالة جيدة بما يكفي لإلقاء خطابه السنوي بمناسبة عيد الميلاد أمام الكرادلة.

ويلقي البابا صلاة التبشير الملائكي غدا الأحد من كنيسة سانتا مارتا في الفاتيكان حيث مقر إقامته، بدلا من مخاطبة الزوار من نافذة تطل على ساحة القديس بطرس.