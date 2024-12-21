النيابة العامة الالمانية: المشتبه بتنفيذه هجوم ألمانيا كان ممتعضا من طريقة معاملة طالبي اللجوء السعوديين

اعلن مدع عام ألماني إنّ المشتبه بتنفيذه عملية دهس في سوق ميلادية بمدينة ماغدبورغ، في هجوم أوقع خمسة قتلى على الأقل وأكثر من 200 جريح، "كان ممتعضا" على ما يبدو من طريقة معاملة طالبي اللجوء السعوديين في ألمانيا.

ولدى سؤاله عن الدافع المحتمل للمهاجم، قال المدّعي العام هورست فالتر نوبنس إنّ التحقيق ما زال جاريا لكن "يبدو أنه في خلفيات الجريمة... قد يكون هناك امتعاض من طريقة معاملة اللاجئين السعوديين في ألمانيا".

كان السعودي طالب جواد العبد المحسن المشتبه بتنفيذه عملية دهس دامية في سوق لعيد الميلاد في مدينة ماغدبورغ الألمانية الجمعة، طالب لجوء جاهر بمواقفه المعادية للإسلام.

وأوقفت الشرطة العبدالمحسن (50 عاما) بعدما صدم بسيارته حشدا في سوق لعيد الميلاد في مدينة ماغدبورغ بشمال البلاد ليل الجمعة، في هجوم أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 200 على الأقل، بحسب مصادر رسمية ألمانية.

وأعلنت وزيرة الداخلية نانسي فيزر السبت أنّ السائق طبيب "معاد للإسلام".