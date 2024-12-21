شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يطلق سلسلة من المبادرات لدعم الشباب فى صعيد مصر والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، مؤتمرها الأول لشباب الصعيد، وذلك بحضور المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، والنائب أحمد عبدالجواد الأمين العام للحزب، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والنائب علاء عابد، وأحمد حسام عوض أمين الشباب بالحزب.

وتضمن المؤتمر إعلان النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، فعاليات ملتقى شباب الصعيد بعرض عدد من المخرجات والتوصيات وتشمل تدشين 5 أكادیمیات شباب مستقبل وطن في محافظات (قنا - سوهاج - المنيا - بني سويف - أسيوط) لسابق إنشائها بمحافظة الدقھلیة وذلك استكمالا لإنشاء أكادیمیات شباب مستقبل وطن بكافة محافظات الجمهورية.

كما أعلن النائب أحمد عبدالجواد، عن تخصيص 250,000 شهادة تدريب دولية وعالمية معتمدة، في ضوء بروتوكول التعاون المبرم بین أمانة الشباب المركزیة ومؤسسة EYOOG والإعلان عن تخصيص 100,000 شهادة لشباب الصعید مجانا من IBM العالمیة في مجالات التقنیة الحدیثة، ومبادرة “شبابنا" الذي يوفر مائة ألف فرصة توظيف وتدريب لشباب مصر، بجانب تخصيص 20 ألف فرصة توظیف لشباب الصعید.

وأكد الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أنه ستكون ھناك أولویات وفرص لشباب الصعید للالتحاق ببرنامج ریادة والحصول على شھادات معتمدة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بجانب توفیر 12 منحة دراسیة لخریجي جامعات المنیا وأسیوط وقنا والأقصر وأسوان وجنوب الوادى بواقع منحتین لكل جامعة للحصول على درجة الدكتوراة فى احد التخصصات الحدیثة والنادرة، من احدى الجامعات المرموقة بالمملكة المتحدة.

وأعلن "عبدالجواد"، عن إطلاق مبادرة لسداد ديون جميع صغار المزارعين بأنحاء الجمهورية لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي على مرحلتين، الأولى في شهر يناير، والثانية في النصف الثاني من شهر فبراير.