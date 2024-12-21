شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الشعب: المشروعات القومية نقلة نوعية تدفع عجلة التنمية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية تمثل نقلة نوعية على جميع المستويات، وتؤكد التزام القيادة السياسية بتحقيق تنمية حقيقية وشاملة.

وأوضح فؤاد أن هذه المشروعات، سواء في البنية التحتية أو الزراعة أو الصناعة، تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة للمواطنين. كما تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

وأشار إلى أن النجاحات التي تحققها الدولة في تنفيذ هذه المشروعات وفق خطط مدروسة وزمنية واضحة تعد نموذجًا يحتذى به، داعيًا إلى مواصلة الجهود لضمان استمرارية هذه الطفرة التنموية.