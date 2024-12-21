شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان جمال سليمان يكشف حقيقة اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة السورية والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان السورى جمال سليمان، إن الانتصار على نظام بشار الأسد ليس حكر على أحد، ولكن كان نتيجة تحرك كل أطياف الشعب الذى وقف فى مواجهة نظام بشار.

وأضاف جمال سليمان خلال كلمة له فى الندوة التى تنظمها لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين عن الفن والعروبة وسوريا، أنه لا يمكن أن يقبل الشعب السورى أن تكون السلطة فيه أحادية الشعب الذى ثار ضد احتكار السلطة، مشيرا الى أن السوريين يستحقون حياة أفضل.

وتابع :"لا نريد أن يتحول الوضع في سوريا إلى صراع من أجل السلطة، بل أن تكون سوريا لكل السوريين"، وعن ما تردد بشأن ترشحه للرئاسة علق قائلا:" هذا السؤال أجبت عليه قبل عدة سنوات وليس مؤخرا فقط، حيث أردت أن يكون هناك بدائل أمام بشار الأسد لأنه لا يجوز أن يقال إنه لا يوجد أحد مقابله، العمل السياسي يحتاج إلى انتمائي السياسي وليس الديني أو الطائفي، نحن الآن في مرحلة إنقاذ سوريا وإعادة الحياة لكل مؤسساتها الوطنية،عندما يكون لدينا دستور جديد وبيئة صالحة للانتخابات سيكون لكل حدث حديث".

‎تستضيف لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين الفنان السوري الكبير جمال سليمان، وذلك في تمام الثالثة والنصف عصرًا، اليوم السبت، في ندوة عن الفن والعروبة وسوريا.

وأعرب حسين الزناتي، رئيس لجنة الشئون العربية عن سعادته الكبيرة باستضافة سليمان وتكريمه، مشيرًا إلى احترامه لدور القوى الناعمة في النهوض بالأمة وتحريك الرأي العام بالشكل الأمثل.

وتابع الزناتي: "الندوة تأتي في وقت مهم للغاية، عقب الأحداث المتلاحقة التي مرت بها سوريا والمنطقة بأكملها، ووجود النجم جمال سليمان، وحديثه للناس مباشرة سيحقق مكاسب كبيرة وسيقطع الطريق أمام مروجي الشائعات ومحدثي الفتنة".