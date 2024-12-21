شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان جمال سليمان يدعو لإجراء حوار وطنى بين كافة الأطياف السورية والان مع تفاصيل الخبر

دعا الفنان السورى جمال سليمان، لإجراء حوار وطنى بين كافة الأطياف السورية قائم على قاعدة المصالح الوطنية، وأن يكون الحوار جامع لكافة الأطياف، ويتم تشكيل جمعية تأسيسية لإعداد الدستور.

وأضاف جمال سليمان خلال كلمة له فى الندوة التى تنظمها لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين عن الفن والعروبة وسوريا: "نحن أمام تحدى كبير، نمد يد الحوار، ويجب أن يكون الحوار وما ينتج عنه قائم على التنوع فى سوريا والعمق التاريخى فى سوريا، ومن الصعب أن تعيش المجتمعات بدون نشاط فنى والفن السورى فن عريق".

‎تستضيف لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين الفنان السوري الكبير جمال سليمان، وذلك في تمام الثالثة والنصف عصرًا، اليوم السبت، في ندوة عن الفن والعروبة وسوريا.

وأعرب حسين الزناتي، رئيس لجنة الشئون العربية عن سعادته الكبيرة باستضافة سليمان وتكريمه، مشيرًا إلى احترامه لدور القوى الناعمة في النهوض بالأمة وتحريك الرأي العام بالشكل الأمثل.

وتابع الزناتي: "الندوة تأتي في وقت مهم للغاية، عقب الأحداث المتلاحقة التي مرت بها سوريا والمنطقة بأكملها، ووجود النجم جمال سليمان، وحديثه للناس مباشرة سيحقق مكاسب كبيرة وسيقطع الطريق أمام مروجي الشائعات ومحدثي الفتنة".