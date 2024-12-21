شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان السورى جمال سليمان: سميت على اسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والان مع تفاصيل الخبر

وجه الفنان السورى جمال سليمان، الشكر لنقابة الصحفيين على استضافته فى الندوة التى تنظمها لجنة الشئون العربية عن الفن والعروبة وسوريا، مضيفا أن نقابة الصحفيين لها مكانة مميزة فى تاريخ مصر ولدى العرب.

وأضاف جمال سليمان خلال كلمة له فى الندوة التى تنظمها لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين عن الفن والعروبة وسوريا، أنه سمى على اسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، متابعا :"والدتى كانت بعيدة كل البعد عن السياسة وكان لها 9 أولاد وكان كل شغلها تربية أولادها".

وتابع: "الشعب السورى أحب بشار الأسد على وعد الإصلاح والتغيير، لكن هذا الرجل تخلى عن كل وعوده، وأصبح على رأس مؤسسة الفساد، النظام قمع كل أشكال المعارضة السياسية".

‎وتستضيف لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين الفنان السوري الكبير جمال سليمان، وذلك في تمام الثالثة والنصف عصرًا، اليوم السبت، في ندوة عن الفن والعروبة وسوريا.

وأعرب حسين الزناتي، رئيس لجنة الشئون العربية عن سعادته الكبيرة باستضافة سليمان وتكريمه، مشيرًا إلى احترامه لدور القوى الناعمة في النهوض بالأمة وتحريك الرأي العام بالشكل الأمثل.

وتابع الزناتي: "الندوة تأتي في وقت مهم للغاية، عقب الأحداث المتلاحقة التي مرت بها سوريا والمنطقة بأكملها، ووجود النجم جمال سليمان، وحديثه للناس مباشرة سيحقق مكاسب كبيرة وسيقطع الطريق أمام مروجي الشائعات ومحدثي الفتنة".