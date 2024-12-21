ا ف ب: قطر تعيد فتح سفارتها في دمشق كثاني دولة بعد تركيا

أعادت قطر السبت فتح سفارتها في سوريا بعد 13 عاما من إغلاقها، بحسب وكالة "فرانس برس"، في وقت تقوم دول إقليمية وغربية بإيفاد ممثلين عنها الى دمشق للقاء السلطة الجديدة بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد.
وفتحت السفارة أبوابها منذ ساعات الصباح، بينما انهمك عمال في تنظيف البناء وباحته وإزالة كتابات عن جدرانه.
وقطر هي الدولة الثانية التي تعيد رسميا فتح سفارتها في العاصمة السورية، بعد تركيا، منذ سقوط الأسد في الثامن من كانون الأول.
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