شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الناصرى: مصر السند القوى للقضية الفلسطينية على مر السنين والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الديمقراطى الناصرى أن مصر تظل، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، السند القوي للقضية الفلسطينية على مر السنين، وهو ما تجسد بوضوح فى موقفها الأخير إزاء العدوان على غزة.

وأضاف "أبو العلا" أن مصر تواصل، باعتبارها أحد أبرز داعمي حقوق الشعب الفلسطيني، تقديم الدعم السياسي والإنساني للمساهمة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، ومن أبرز الأمثلة على هذا الدور، هو دعوة مصر للرئيس الفلسطيني محمود عباس للمشاركة في فعاليات القمة القادمة لمنظمة الدول الثماني النامية، والتي تُعقد في ظل التحديات الراهنة التي تواجه القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن هذه الدعوة تأتي في سياق متواصل من الدعم السياسي لمصر تجاه القيادة الفلسطينية، حيث ترى القاهرة أن تعزيز وحدة الصف الفلسطيني والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني، سواء في المحافل الدولية أو الإقليمية، يعدان من أولويات سياستها الخارجية. كما تعكس هذه الدعوة التزام مصر الثابت بالقضية الفلسطينية على المستوى الدولي، وتؤكد أن القضية الفلسطينية تظل أولوية في الاستراتيجية المصرية على الرغم من التحديات العالمية والإقليمية.

وفي إطار هذا الدعم، لا تقتصر مصر على المواقف الدبلوماسية فقط، بل تقوم بدور عملي وحيوي في التنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية لوقف التصعيد في غزة، بما في ذلك جهود الوساطة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، والعمل على توفير الدعم الإنساني لمتضرري العدوان. كما تحرص مصر على ضمان استمرارية التنسيق مع السلطة الفلسطينية لمواصلة الضغط على المجتمع الدولي من أجل إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، قائم على مبدأ إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.