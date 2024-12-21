شكرا لقرائتكم خبر عن جهود مبادرة حياة كريمة تحقق نقلة نوعية فى تحسين حياة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

تواصل مبادرة "حياة كريمة" جهودها المكثفة لتحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، حيث تسعى المبادرة إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية وتعزيز فرص العمل.

وتمكنت المبادرة من تنفيذ أكثر من 40 ألف مشروع تنموي وخدمي منذ انطلاقها، شملت تطوير شبكات المياه والصرف الصحي، وإقامة وحدات صحية ومدارس، بالإضافة إلى بناء مراكز مجتمعية تهدف إلى تمكين الشباب والمرأة. كما أُنشئت مشروعات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما ساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأكثر من مليوني شخص.

ويُشار إلى أن المبادرة تولي اهتمامًا خاصًا بالبعد الاجتماعي، حيث تُركز على تحسين جودة الحياة من خلال تقديم خدمات صحية متطورة، وإطلاق برامج محو الأمية، ودعم الأسر الأكثر احتياجًا بسبل معيشة تضمن لهم حياة كريمة.

تأتي هذه الجهود في إطار رؤية الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يعكس الالتزام بالعمل على تحسين حياة المواطن المصري وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.