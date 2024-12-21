شكرا لقرائتكم خبر عن كيف اهتمت مبادرة "بداية" بكافة الأعمار؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تأتى مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى" فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية وفي إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصرى بهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية.

وقد شملت المبادرة برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تناسب كل الفئات العمرية، وتغطي جميع محافظات الجمهورية، فضمن المبادرات الفرعية التابعة لمبادرة بداية برامج خاصة بالأطفال حيث هناك برنامج الأطفال من عمر يوم وحتى 6 أعوام وتأتى أهدافه في التالى:

- تنمية مهارات الأطفال وتشجيعهم على الإبداع.

-الاهتمام بالصحة وتقليل وفيات الأطفال حتى سن 28 يوما.



كما يوجد برنامج فرعي خاص بالفئة العمرية من عمر 6 أعوام وحتى 18 عام وتأتى أهدافه في التالي:



- برامج تعليمية وتدريبية لتحسين مهاراتهم.

-تجهيزهم صحيا وتعليميا وثقافيا وبدنيا لسوق العمل.

وتُعد المبادرات الرئاسية دائما نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تبني سياسات حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانًا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة على مختلف المحاور والاتجاهات.

وهناك برامج للكبار(من سن 18 لسن 65 عامًا)،يشمل البرنامج تدريب وتأهيلا لسوق العمل.

وضمن المبادرات الفرعية التابعة لمبادرة بداية برامج دعم كبار السن وتتمثل في التالي:

-تشمل محاور التنمية في مشروع التعليم بتطوير المناهج التعليمية.

-توفر برامج تدريبية متقدمة للمعلمين.

-تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم والصحة.

-دعم النشاط الرياضى وضمان توافر آلياته في كل المحافظات.

-تعظيم دور بيوت الثقافة والمسرح والسينما.