شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان أولوية لدى التحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

يُعد ملف حقوق الإنسان بمثابة التزام أساسي من مصر لكل المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان، وقد اهتم التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى منذ انطلاقه بعدة ملفات لعل أبرزها ملف حقوق الإنسان.

وعمل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي للقضاء على ازدواجية المنفعة وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين والفئات الأولى بالرعاية، وضمان أن تشمل برامج الحماية الاجتماعية الفئات الأكثر احتياجا، وذلك عبر حزمة من المساعدات النقدية والعينية وغيرها من الخدمات التى انتشرت فى كل محافظات مصر وتنوعت بشكل يضمن حياة كريمة للمواطنين.

كما حرص التحالف الوطني على تكثيف جهوده وفقا لإحصائيات دقيقة أعدها التحالف الوطني للوصول إلى الأسر الأكثر استحقاقا لتقديم الخدمات والدعم المطلوب، خاصة بعد أن اجتمعت مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة واحدة ليتعاونوا على تقديم الدعم للأكثر احتياجا ليشمل كافة المحافظات والأسر الأولى بالرعاية بشكل منظم ودقيق.

كما أطلق التحالف الوطني العديد من المبادرات لينتشر أعضائه فى كافة المحافظات يقدمون الخدمات للأسر الأكثر احتياجا فى كافة بقاع المحروسة وفقا للإحصائيات لديهم لضمان وصول الدعم لمستحقيه فى كل المحافظات.