شكرا لقرائتكم خبر عن حالات خطيرة.. إصابة 80 شخصا بحادث دهس في سوق بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

حادث في ألمانيا

الدمام - شريف احمد - أصيب ما بين "60 إلى 80 شخصا" بجروح عندما اصطدمت سيارة بزوار سوق لعيد الميلاد الجمعة في مدينة مجدبورج شمال ألمانيا، بحسب ما أفاد متحدث باسم خدمات الطوارئ المحلية لوكالة فرانس برس.وأشارت خدمات الطوارئ إلى عددا من الجرحى في حالة "خطيرة"، وتحدثت وسائل إعلام عن سقوط عدة قتلى مشيرة إلى وقوع هجوم.وصدمت سيارة مجموعة من الأشخاص في سوق لعيد الميلاد في مدينة مجدبورج بوسط ألمانيا مساء اليوم الجمعة.وقالت مصادر بالحكومة المحلية، إن الشرطة اعتقلت السائق. وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي سوق عيد الميلاد، الواقع بالقرب من مبنى البلدية، وهو يعج بسيارات الإسعاف والمسعفين.وقال متحدث باسم حكومة ولاية مجدبورج الألمانية إن السيارة التي صدمت مجموعة من الأشخاص في سوق لعيد الميلاد في مدينة مجدبورج "ربما كانت هجوما".